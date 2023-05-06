Границы территорий утвердили для трех памятников регионального значения Лабинска . Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Лабинске для трех памятников регионального значения утвердили границы территорий. Это «Лабинское высшее Александровское начальное училище», «Дом священника» и «Здание, где находилась первая Лабинская ячейка РКП(б) и штаб первого Лабинского революционного добровольческого полка». Такие меры помогут сохранить объекты и регламентировать режимы их использования.

- Сохранность зданий Лабинска обеспечит определение и утверждение территорий объектов культурного наследия, внесение этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Это касается зданий, которые обладают незаурядными архитектурными и историческими характеристиками, - сообщил заместитель губернатора Роман Лузинов.

Уточняется, что управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края проводит работу по утверждению границ территорий объектов культурного наследия.

На данный момент уже утверждены границы территорий более 2,5 тысяч объектов.