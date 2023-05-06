На Кубани открыли общественные приемные поисковых отрядов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани ко Дню Победы открыли общественные приемные поисковых отрядов. Они будут открыты до 9 мая.

- Накануне всенародного праздника Дня Победы в шести муниципалитетах региона снова открылись общественные приемные проекта «Судьба солдата». В них смогут обратиться жители края для того, чтобы узнать судьбы родных, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Уточняется, что общественные приемные открыты в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Курганинском, Апшеронском, Славянском районах. В них люди смогут подать специальную заявку, которую обработают волонтеры и специалисты по архивно-поисковой работе. По итогам исследований обратившимся направят официальные ответы с копиями архивных документов и рекомендациями для дальнейших действий.

Кроме того, оставить заявку и заполнить онлайн-форму можно на сайте ассоциации «Кубаньпоиск».