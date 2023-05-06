В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут бесплатные кинопоказы. Фото: парк "Краснодар".

В парке «Краснодар» пройдут бесплатные кинопоказы 6 и 8 мая. Посмотреть фильмы под открытым небом можно в амфитеатре.

- 6 мая зрителям представят драму «Трамвай «Желание». Она снята американским режиссером Элиа Казаном в 1951 году. В главных ролях картины: Марлон Брандо, Вивьен Ли, Карл Молден и Ким Хантер, - сообщили в пресс-службе парка.

Уточняется, что 8 мая в амфитеатре покажут драму «Все о Еве». Ее снял режиссер Джозефа Лео Манкевича в США в 1950 году. В главных ролях: Мэрилин Монро, Бетт Дейвис, Энн Бакстер, Джордж Сандерс и Селеста Холм.

Оба мероприятия начнутся в 18:30.