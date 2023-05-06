Забег ко Дню Победы организовали в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре прошел забег приуроченный ко Дню Победы забег. Участниками мероприятия стали около тысячи человек.

- Такая Всекубанская эстафета проходит в Краснодаре каждый год. Участники забега пробежали дистанцию и получили заряд положительных эмоций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Эстафета состояла из нескольких этапов. Центральный старт прошел на базе стадиона «Кубань». Далее забег в 5000 метров и два в 1500 метров.

Кроме этого, участники эстафеты и другие желающие могли выполнить нормативы комплекса «ГТО». Работала и полевая кухня.