В Хостинском районе Сочи торжественно открыли Сквер боевой славы

В Сочи открыли Сквер боевой славы. Фото: t.me/officialsochi

В Хостинском районе Сочи открыли Сквер боевой славы. Торжественное мероприятие прошло в селе Измайловка в преддверии 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также событие приурочили к 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

- В сквере убрали территории, выполнили мощение, озеленение. Установили малые архитектурные формы, парковую мебель и обустроили детскую площадку. Также в качестве экспоната поставили танк Т-62, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что во время открытия представили экспозицию оружия и обмундирования времен Великой Отечественной войны. Все желающие могли попробовать еду на полевой кухне.

Кроме того, за активную гражданскую позицию наградили жителей сел, которые принимали участие в благоустройстве сквера.