В аварии погиб человек

"КП"-Кубань" собрала, что произошло в ночь на 7 мая в Краснодарском крае.

Страшная авария случилась вечером 6 мая в Тимашевском районе. На автодороге Краснодар-Ейск столкнулись три машины, один человек погиб. По данным ведомства, в результате ДТП погиб водитель «Нивы», пострадали водитель КамАЗа и водитель автобуса, их госпитализировали.

В Ейске возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывного устройства. Во время штурма, когда силовики пытались открыть машину, водитель «Нивы» взорвал машину изнутри.

Перед длинными майскими выходными по дороге к Черному морю образовались огромные пробки. Доехать из Краснодара до Джубги по трассе М-4 «Дон» 6 мая можно было за 4 часа.