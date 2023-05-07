Грузовики в очереди. Фото: администрация Краснодарского края

В очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стоит 148 автомобилей. За сутки в Крым паромы перевезли 180 машин и 259 пассажиров.

- С утра, 7 мая, в поселке Ильич стоят в ожидании грузовики. Волонтеры раздают пропуска всем, в кузовах которых находятся скоропортящиеся продукты, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В регионе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым могут только грузовики с продуктами питания и первой необходимости.