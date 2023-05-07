Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 9:25

В Сочи построят эко-гостиницу у минеральных источников

Работы уже начались
Ева МУР
Так выглядит проект. Фото: тг-канал Алексея Копайгородского

Так выглядит проект. Фото: тг-канал Алексея Копайгородского

В Сочи построят эко-гостиницу у минеральных источников. Каркасно-модульный комплекс появится в селе Чвижепсе.

- Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Гостиницу возведут по максимально щадящим технологиям для экологии, - уточнил он.

Комплекс сможет разместить до 300 гостей. А работу здесь получат до 60 человек. Строительство планируют завершить в первом полугодии 2024 года.