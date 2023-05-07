Так выглядит проект. Фото: тг-канал Алексея Копайгородского

В Сочи построят эко-гостиницу у минеральных источников. Каркасно-модульный комплекс появится в селе Чвижепсе.

- Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Гостиницу возведут по максимально щадящим технологиям для экологии, - уточнил он.

Комплекс сможет разместить до 300 гостей. А работу здесь получат до 60 человек. Строительство планируют завершить в первом полугодии 2024 года.