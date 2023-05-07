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НовостиОбщество7 мая 2023 9:49

В День Победы временно изменятся маршруты движения двух автобусов в Краснодаре

Изменения будут действовать с 06:00 и до окончания мероприятий 9 мая
Ева МУР
Фото: Станислав Телеховец для мэрии Краснодара

Фото: Станислав Телеховец для мэрии Краснодара

В День Победы временно изменятся маршруты движения двух автобусов в Краснодаре.

Автобус № 2Е «Железнодорожный вокзал "Краснодар-I" — троллейбусное депо № 1» поедетот ул. Мира по улицам Октябрьская, Северная, Красная в прямом и в обратном направлениях и далее по маршруту.

Автобус № 45 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — микрорайон «Губернский» от ж/д вокзала поедет от улицы Мира по улице Красноармейской, Карасунской, Октябрьской, Северной и далее по маршруту. При движении в обратном направлении к железнодорожному вокзалу схема останется без изменений.

Подробную информацию пассажиры могут получить по телефонам горячей линии 218-99-18, а также 8 (903) 412-01-01.

Напомним, 8 и 9 мая в центре города временно ограничат движение транспорта. Так, 8 мая, ограничат движение по улице Буденного на участке от улиц Красноармейской до улиц Седина с 06:00 и до окончания мероприятий.