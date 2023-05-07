В Сочи прошли соревнования в память погибших на спецоперации военнослужащих

В Сочи прошли соревнования по правилам служебного единоборства. Фото: t.me/TAASochi

В Сочи 6 мая прошли соревнования, посвященные погибшим в зоне специальной военной операции военнослужащим. В Первенстве ВПК Кавказ-9 по правилам служебного единоборства приняли участие члены добровольных подразделений и служащие армии России.

- Это уникальное мероприятие, которое направлено не только на поддержку спорта среди молодежи, но и военно-патриотическое воспитание, - рассказал заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения ЗСК Кубани Арменак Тозляк.

Собранные во время соревнований средства будут перечислены семьям сочинских военным, погибших на СВО.