Непогоду обещают в регионе

В Краснодарском крае спрогнозировали ливни с грозами и градом. Непогода обрушится на регион в ближайшие сутки, 7 и 8 мая.

- Облачно. Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь. Местами комплекс сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, днем 14…19°; в горах ночью 5…10°, днем 10…15°; на Черноморском побережье ночью 12…17°, днем 17…22°, - сообщает краснодарский гидрометцентр.

Праздничный день, 9 мая, тоже будет дождливым и прохладным. В горах синоптики даже прогнозируют мокрый снег.