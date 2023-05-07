Скачки стартуют 13 мая. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 13 мая откроют скаковой сезон. Событие приурочат к 155-летию краснодарского ипподрома.

- Тысячи туристов посещают его ежегодно. Ипподром - это одна из основных точек притяжения в Краснодаре, - рассказал о туристической привлекательности Краснодара врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Традиционно к началу сезона на ипподроме готовят конкурс шляпок и самой стильной пары дня. У всех желающих будет возможность оседлать лошадь