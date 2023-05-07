Геленджик

Между Москвой и Геленджиком начали курсировать туристические автобусы. На них также можно добраться до Ялты и Симферополя.

- Такие автобусы стали альтернативой авиа и железнодорожному транспорту во время сезона отпусков. За рулем едут профессиональные водители. Они меняются в пути. Сервис тоже гарантируется, - рассказали в департаменте транспорта Москвы.

Рейс стартует от автовокзала «Саларьево». Время в пути - около 24 часов. Направление обслуживают современные автобусы Setra.

Маршрут из Москвы в Геленджик запустили летом 2022 года.