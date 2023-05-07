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НовостиОбщество7 мая 2023 12:37

Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Армавира

Губернатор Кубани продолжает цикл "Маршруты Кубани"
Ева МУР
Армавир. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Армавир. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Армавира. Губернатор Кубани продолжает цикл "Маршруты Кубани".

– Армавир — это крупный промышленный город Кубани. Он богат историей, культурными традициями. Здесь можно посетить 350 архитектурных памятников, музеев, парков и живописных природных уголков. Провести выходные здесь можно с пользой, – написал глава региона на своей странице в соцсети.

Известно, что именно в Армавире проходит 45-ая параллель. Именно в этом месте, считается, формируется благоприятный климат.