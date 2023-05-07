Члены «Союза армян Кубани» отправили 50 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Армянские общины регулярно помогают военнослужащим. Фото: t.me/sarkuban

Около 50 тонн гуманитарного груза отправлено в зону СВО кубанским отделение «Союза армян России». В расситанных на 10 тысяч военнослужащих коробках – детские рисунки, поздравленя с наступающим Днем Победы и сухпайки

- Для бойцов собрали улучшенные сухпайик, которые включают более 13 наименований продукции в одном комплекте. Состав груза формировался с учетом мнения военных, рекомендовавших продукты, наиболее удобные к употреблению в полевых условиях. Вся продукция была произведена на Кубани, - сообщили в региональном отделении «Союза армян России» Краснодарского края.

Часть груза – 3000 коробок продуктовых наборов и 400 коробок со сладостями были переданы Новороссийской 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Армянские общины Краснодарского края с первого дня проведения спецоперации оказывают регулярную помощь российским бойцам. Всего за время проведения спецоперации Общероссийской организацией «Союз