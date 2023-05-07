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НовостиЭкономика7 мая 2023 13:44

В Усть-Лабинском районе разработали стратегию развития до 2030 года

В подготовке документа принимали участие специалисты регионального центра компетенций
Евгения ХАЛИКОВА
Региональный центр компетенций оказал содействие в разработке стратегии развития Усть-Лабинского района. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Региональный центр компетенций оказал содействие в разработке стратегии развития Усть-Лабинского района. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Усть-Лабинском районе приняли стратегию развития вплоть до 2030 года. В ее создании участвовали специалисты регионального центра компетенций Фонд экономического развития Юга, экспертный совет министерства экономики Краснодарского края и администрация муниципалитета.

- Документ предусматривает динамичное развитие района на семилетний срок. Разработанные девять флагманских проектов будут способствовать повышению уровня жизни, привлечению в муниципалитет инвестиций, которые повлекут создание новых рабочих мест и эффективной работе предприятий в новых социально-экономических условиях, - рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Работа над стратегией началась в 2021 году и продлилась более полутора лет. Все этапы обсуждались с бизнес-сообществом и жителями района.