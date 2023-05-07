На Кубани в аварии пострадала семья с 10-месячным ребенком

Ребенок находился в удерживающем устройстве. Фото: t.me/gibdd123region

В Туапсинском районе 7 мая в 12.40 произошла авария с большим количеством пострадавшим, в том числе получил травмы маленький ребенок. На трассе «Дон» столкнулись два автомобиля – «Лада Приора» и «Chery Tiggo 7».

- Предварительно известно, что 20-летний водитель отечественной легковушки двигаясь со стороны Краснодара в сторону Джубгу, выехал на встречную полосу дороги и допустил столкновение с автомобилем китайского производства, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Пострадали водители обеих машин, а также два пассажира иномарки, в том числе 10-месячный. Малышу спас жизнь тот факт, что он находился в специальной автолюльке.