На Кубани поймали пьяного водителя без водительского удостоверения

Мужчина отказался от медосвидетельствования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Архипо-Осиповка автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 29-летний мужчина с явными признаками опьянения. Решив проверить по базе личность мужчины, полицейские выяснили, что ранее он был лишен водительского удосторовение за весьма серьезное нарушение.

- Полицейские установили, что данный гражданин лишен водительского удостоверения за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - уточнили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

От медицинского освитедельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен материал, согласно которому нарулителю грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или же штраф до тридцати тысяч рублей. Нарушитель задержан и доставлен в Отдел МВД России по городу Геленджику.