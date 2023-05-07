В Анапе из-за соревнований по триатлону перекроют Пионерский проспект

Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе 13 мая пройдут соревнования по триатлону Ironstar Anapa. В целях безопасности власти города приняли решение перекрыть на время соревнований Пионерский проспект. В течении нескольких часов будет ограничение движение автотранспорта.

- На участке от «Жемчужины России» до моста через Анапку будут введены ограничения с 6:00 до 12:00. От «Жемчужины России» до Межсанаторного проезда движение будет ограничено с 6:00 до 14:30 участок и с 6 до 17.30 будет закрыт участок от «Жемчужины России» до улицы Железнодорожной, - сообщили в мэрии города-курорта.

Ограничения коснутся всех видов транспорта. Водителей просят искать объездные пути.