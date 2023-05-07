В Адыгее в аварии с тремя автомобилями погиб трехмесячный младенец

Младенец находился в салоне отечественной легковушки. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

В Тахтамукайском районе 7 мая произошла смертельная авария. Как сообщили в республиканском главке МВД России, ДТП произошло в поселке Энем в 13.00 на участке трассы А-146 «Краснодар - Верхнебаканский»

- Предварительно установлено, что 36-летний житель Теучежского района, управляя автомобилем ВАЗ-2113, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с легковым Шевроле. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась с попутным грузовиком МАН с полуприцепом, - уточнили в ведомстве.

От столкновения погиб трехмесячный мальчик, которого перевозили в салоне ВАЗа без специального удерживающего устройства. Также госпитализированы водитель и пассажир иномарки - жители Краснодарского края, в возрасте 21 года и 27 лет. Сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции отдела МВД России по Тахтамукайскому району устанавливают причины и условия аварии.

Напомним, 7 мая в аварии на трассе «Дон» получил травмы десятимесячный ребенок. Его жизнь спасла автолюлька.