В Адыгее во время детских соревнований по парусному спорту ветром унесло двух спортсменов

Спасатели помогли ребятам вернуться на берег. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Адыгее.

В Адыгее во время детских соревнований по парусному спорту случилось ЧП. Несколько спортсменов не смогли справиться с усилившимся ветром и их лодки стало уносить в сторону шлюзов. Спортсменов обнаружили республиканские спасатели, которые патрулировали акваторию Краснодарского водохранилища. Выяснилось, что проведение парусных гонок ни с кем не утверждали.

- Несанкционированное проведение соревнований по парусному спорту среди детей города Краснодара было выявлено в ходе очередного рейда сотрудниками ГИМС. На воде находились одновременно 20 парусных лодок с детьми. Ухудшение погодных условий не позволяли качественно и безопасно проводить соревнования. Двое ребят не смогли справиться с управлением и их стало уносить в сторону шлюзов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Инспекторы ГИМС остановили проведение соревнований на воде с детьми, проводимых с нарушениями требований безопасности. Теперь организаторам предстоит проверки со стороны контролирующих органов.