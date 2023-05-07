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НовостиПроисшествия7 мая 2023 15:08

В Адыгее во время детских соревнований по парусному спорту ветром унесло двух спортсменов

Прибывшие на место спасатели выяснили, что соревнования проводили без необходимых разрешений
Евгения ХАЛИКОВА
Спасатели помогли ребятам вернуться на берег. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Адыгее.

Спасатели помогли ребятам вернуться на берег. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Адыгее.

В Адыгее во время детских соревнований по парусному спорту случилось ЧП. Несколько спортсменов не смогли справиться с усилившимся ветром и их лодки стало уносить в сторону шлюзов. Спортсменов обнаружили республиканские спасатели, которые патрулировали акваторию Краснодарского водохранилища. Выяснилось, что проведение парусных гонок ни с кем не утверждали.

- Несанкционированное проведение соревнований по парусному спорту среди детей города Краснодара было выявлено в ходе очередного рейда сотрудниками ГИМС. На воде находились одновременно 20 парусных лодок с детьми. Ухудшение погодных условий не позволяли качественно и безопасно проводить соревнования. Двое ребят не смогли справиться с управлением и их стало уносить в сторону шлюзов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Инспекторы ГИМС остановили проведение соревнований на воде с детьми, проводимых с нарушениями требований безопасности. Теперь организаторам предстоит проверки со стороны контролирующих органов.