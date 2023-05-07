В Ейске в аварии погибли три человека, двое из них сгорели в машине

После удара автомобиль вспыхнул. Фото: Александр КОЦ

В Ейске произошла страшная авария в которой погибли три человека. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло 7 мая на автодороге «Ейск-Ясенская».

- Рядом с поселком Октябрьский лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля Kia Spectra и Hyundai Accent. После столкновения одна из иномарок загорелась, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В аварии погибли три человека. Это 31-летняя водитель Kia Spectra, водитель и пассажир второй иномарки. Личности устанавливаются.