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НовостиПроисшествия7 мая 2023 20:45

В Ейске в аварии погибли три человека, двое из них сгорели в машине

Полицейские устанавливают личности погибших
Евгения ХАЛИКОВА
После удара автомобиль вспыхнул.

После удара автомобиль вспыхнул.

Фото: Александр КОЦ

В Ейске произошла страшная авария в которой погибли три человека. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло 7 мая на автодороге «Ейск-Ясенская».

- Рядом с поселком Октябрьский лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля Kia Spectra и Hyundai Accent. После столкновения одна из иномарок загорелась, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В аварии погибли три человека. Это 31-летняя водитель Kia Spectra, водитель и пассажир второй иномарки. Личности устанавливаются.