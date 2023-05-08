Погода в Краснодаре 8 мая 2023 года: в краевом центре пройдет дождь

В Краснодаре 8 мая пройдет дождь Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Осадки на регион, в том числе Краснодар, обрушатся и 8 мая.

- По периферии циклона с центром над Закавказьем на территорию Кубани будут активно поступать холодные воздушные массы. Это станет причиной облачной погоды, пройдут дожди, местами ливневого характера, в отдельных районах с грозами, что существенно ограничит приток солнечного тепла, - сообщили в центре погоды «Фобос».

Столбики термометров в краевом центре днем поднимутся до +12…+14°. А порывы ветра будут достигать 3–8 м/с.

- Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что немного выше нормы, - добавили синоптики.