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НовостиОбщество8 мая 2023 5:43

Что произошло за ночь 8 мая в Краснодарском крае

Водителю, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал с места ДТП, запросили 10 месяцев исправительных работ на Кубани
Алексей ГУК

Водителю, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал с места ДТП, запросили 10 месяцев исправительных работ на Кубани. 37-летнего Виталия Серикова нашли спустя сутки в Динском районе.

В Ейске в аварии погибли три человека, двое из них сгорели в машине. Полицейские устанавливают личности погибших.

На Кубани поймали пьяного водителя без водительского удостоверения. Автомобиль с нетрезвым водителем остановили в Архипо-Осиповке.

В Краснодарском крае спрогнозировали ливни с грозами и градом. Непогода обрушится на регион в ближайшие сутки.