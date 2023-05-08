Мемориал погибшим в годы войны морским пехотинцам открыли под Новороссийском

Мемориал погибшим морским пехотинцам открыли под Новороссийском Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны морским пехотинцам открыли под Новороссийском. Памятник установили на горе Лысой, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мемориал посвящен бойцам и командирам 142 отдельного батальона 255 бригады морской пехоты Черноморского флота, погибшим в боях со 2 по 8 сентября 1942 года на подступах к городу-герою. На него нанесли имена 135 морских пехотинцев. Останки более 60 человек кубанские поисковики обнаружили на горе Лысой.

- В их числе командир роты лейтенант Василий Паков, личность которого установили по солдатскому медальону. Всего же, согласно архивным документам Минобороны России, на данной высоте погибли и пропали без вести более 150 бойцов, - сообщил вице-губернатор края Александр Власов.

В начале открытия состоялась военно-историческая реконструкция боя в сентябре 1942 года за взятие высоты. Она организована Анапской поисковой организацией «Черномор». К ней также присоединились делегации из Краснодара, Абинска, Белореченска, Новороссийска и Динского района.

После участники возложили к мемориалу возложили венок и цветы. А воины-десантники почтили память героев оружейным салютом. Церемония открытия завершилась концертом творческих коллективов Новороссийска.