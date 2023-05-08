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НовостиОбщество8 мая 2023 6:53

В Павловском районе Кубани достроили очистные сооружения

Их производительность – 3 тысячи кубометров в сутки
Светлана ОВДЕЙ
В Павловском районе Кубани достроили очистные сооружения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Павловском районе Кубани достроили очистные сооружения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Павловском районе Кубани достроили очистные сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Производительность нового комплекса в станице Павловской составляет 3 тысячи кубометров в сутки.

- Такую мощность предусмотрели с учетом развития района и подключения новых объектов, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Новые конструкции будут очищать сточные воды от домов и соцучреждений, которые подключены к централизованным сетям. Их работа полностью автоматизирована, а процесс разделен на несколько этапов. В настоящее время специалисты завершили пуско-наладочные работы.