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НовостиОбщество8 мая 2023 7:32

Жителей Сочи предупредили о сильных дождях с грозами

Осадки на курорте обещают 8 мая
Светлана ОВДЕЙ
Жителей и гостей Сочи предупредили о сильных дождях Фото из архива КП

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильных дождях Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Обильные осадки 8 мая обещают и в Сочи.

- По прогнозам метеорологов, ночью и утром 8 мая на территории Сочи местами ожидается сильный дождь и гроза, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В настоящее время городски службы работают в усиленном режиме. Обстановку мониторит городской оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать безопасность и временно отказаться от отдыха у воды. При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные служба по номеру 112.