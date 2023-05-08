Жителей Сочи предупредили о сильных дождях с грозами

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильных дождях Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Обильные осадки 8 мая обещают и в Сочи.

- По прогнозам метеорологов, ночью и утром 8 мая на территории Сочи местами ожидается сильный дождь и гроза, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В настоящее время городски службы работают в усиленном режиме. Обстановку мониторит городской оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать безопасность и временно отказаться от отдыха у воды. При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные служба по номеру 112.