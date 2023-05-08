В Краснодаре полиция ищет скрывшегося с места ДТП водителя Chevrolet

Водителя ищут Фото из архива КП

В Краснодаре на 39-летнюю женщину отбросило прицеп после столкновения с машиной. Полиция ищет водителя, уехавшего с места ДТП.

- В полицию Краснодара поступило сообщение о ДТП на улице им. Героя Яцкого, 1/10. По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливается личность водителя, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алена Вознюк.

Предварительно, водитель Chevrolet Lacetti проезжал по двору, напротив дома №1/10 не справился с управлением и наехал на припаркованный прицеп. Его, в свою очередь, откинуло на 39-летнюю женщину. После этого водитель уехал с места ДТП.

- Женщине оказана медицинская помощь. По предварительным данным, у нее ушиб мягких тканей бедра, - добавили в пресс-службе городского УМВД.

Теперь виновнику аварии грозит лишение прав от 1 до 1,5 лет или до 15 суток административного ареста.