Кубанские спортсмены завоевали девять наград на первенстве России по триатлону Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали девять наград на первенстве России по триатлону. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В соревнованиях, проходивших в Казани, участвовали почти 240 спортсменов из 19 регионов. Это юноши и девушки в возрасте 13-14 и 15-17 лет. Краснодарский край на первенстве представляли 17 спортсменов.

Участники дуатлон-спринта и дуатлон-эстафеты выступили в беге на 1 км, 2 км и в велоэтапе на 8 км. По результатам дуатлон-эстафеты кубанская сборная заняла два первых командных места и одно второе.

Среди девушек в возрасте 13-14 лет победителями стали Виктория Григорьева, Людмила Гладких и Таисия Жухарева. Серебро взяли Арсений Безунов, Константин Шутов и Артемий Качко. В возрастной категории 15-17 лет победили Виктория Шутова, Мария Лосева и Арина Даниленко. Отмечается, что наилучший результат показали участники из Белореченского района. Они получили пять наград.

- По две медали завоевали спортсмены из Сочи и Краснодара, которые выступали под руководством тренеров Виталия Лысенко и Татьяны Цепаевой, - сказал замглавы региона Александр Власов. - В Краснодарском крае триатлоном занимается более 1 тысячи человек. Наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях любого уровня.