За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заразились шестеро детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено пять положительных результатов, в Сочи – четыре, в Ейском районе – три. По два пациента прибавилось в Геленджике, Тбилисском, Курганинском и Новокубанском муниципалитетах, по одному – в Белореченском, Динском, Калининском, Тихорецком, Усть-Лабинском и Новороссийске.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.