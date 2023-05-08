Митрополит Григорий совершил литургию и принял присягу казаков в храме Краснодара

Митрополит Григорий совершил Литургию и принял присягу казаков в храме святителя Спиридона Тримифунтского Фото: Кубанская митрополия

Митрополит Григорий совершил литургию и принял присягу казаков в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской митрополии.

Накануне владыку встретили настоятель храма, благочинный 5-го Краснодарского городского округа иерей Иларион Максимец, воспитанники воскресной школы, казаки и прихожане. По окончании литургии митрополит Григорий совершил заупокойную литию о погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Для христиан День Победы – это день священный. Мы благодарим Бога за то, что Он сотворил милость с нашим народом и помог в те непростые годы нашим предкам выстоять. 9 мая – для нас день памяти, мы вспоминаем тех, кто погиб в то страшное время. Погиб на полях сражений и на оккупированных врагом территориях. В нашем городе, Екатеринодаре, в душегубках, в этих ужасных машинах смерти, погибло более 30 тысяч человек, - отметил владыка.

Во время литии произнесли молитвы за всех, кто погиб во время оккупации в Краснодаре, умерших в плену, от голода и ран, и всех, кто трудился ради Победы. После участники присоединились к пасхальному крестному ходу вокруг храма. Казаки несли хоругви, а прихожане шли с иконами. Митрополит Григорий окроплял всех крестоходцев святой водой.

Кроме того, в храме прошла присяга казаков. Еще десяток воинов вступили в Кубанское казачье войско. Отмечается, что некоторые из них уже участвовали в СВО. Казаки произнесли присягу перед Крестом и Евангелием. Митрополит Григорий благословил каждого и окропил святой водой, после чего казаки поклонились казачьему знамени.

По завершении богослужения настоятель храма священник Иларион Максимец поблагодарил митрополита Григория за литургию, молитвы и помощь в делах по выделению участка для строительства нового просторного храма.