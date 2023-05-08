В Сочи почтили память работавших в годы Великой отечественной войны медиков Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи почтили память работавших в годы Великой отечественной войны медиков. Торжественная церемония прошла у стелы «Подвиг во имя жизни». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На мероприятии присутствовали глава города Алексей Копайгородский, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, медики, студенты медучилища. Участники церемонии возложили цветы к стеле.

В годы Великой Отечественной войны в Сочи создали 111 госпиталей. Для этого в городе переоборудовали и санатории, и остальные подходящие здания - от домов отдыха до школ. Всего с 5 августа 1941 по 1 июля 1945 года в Сочи лечились и восстанавливались около 400 тысяч раненых солдат и офицеров.

Сочи за самоотверженный труд хирургов, медсестер и санитарок по восстановлению здоровья воинов награжден орденом Отечественной войны I степени. Мемориал в честь военных медиков установили в Сочи в 1995 году.

– И сегодня сочинские врачи стоят на страже здоровья наших соотечественников - участников специальной военной операции. В санаториях курорта действуют специальные программы для реабилитации воинов СВО. Три тысячи врачей и медсестер работают в наших здравницах, - отметил мэр Алексей Копайгородский.