В Краснодаре прошло торжественное собрание ко Дню Победы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло торжественное собрание ко Дню Победы. Мероприятие состоялось в городском театре драмы им. М. Горького. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На мероприятии присутствовали глава региона Вениамин Кондратьев, председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, руководители краевых ведомств, заместители главы региона, депутаты, ветераны, военнослужащие краснодарского гарнизона, курсанты военных училищ и представители общественных организаций.

Для участников собрания подготовили театрализованный концерт «Клятва поколений». Артисты и творческие коллективы из разных городов и районов Краснодарского края и других регионов России выступили с музыкальными поздравлениями.

– День Победы - триумф великого поколения победителей, символ единства нашего народа. Этот праздник с самого рождения с нами и всегда будет главным в стране. Наши предки смогли одолеть самую оснащенную по тем временам фашистскую Германию. И мы свято храним память о героическом подвиге фронтовиков и тружеников тыла, - отметил Вениамин Кондратьев. - Хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам. Спасибо за вашу стойкость, несгибаемую волю. Низкий вам поклон!

9 мая во всех муниципалитетах края возложат венки и цветы к мемориалам в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Для ветеранов организуют концерты во дворах, мероприятия с выступлением клубов военной реконструкции, «Солдатские привалы» и детские патриотические акции.

Парад Победы 9 мая пройдет в Новороссийске. В нем поучаствуют военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты. На параде представят десятки единиц военной техники и вооружения.