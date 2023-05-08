Жители Краснодара отправили сотни писем со словами поддержки военным в зону СВО. Их передали сотрудникам Росгвардии. Это совместная акция ведомства и газеты «Краснодарские Известия».

Отмечается, что за несколько дней на почтовый адрес издания пришло 312 писем. Самому младшему участнику акции недавно исполнилось три года, самому старшему – 83.

Помимо пожеланий, в зону СВО отправили открытки, рисунки и благодарности. Поддержать военных может любой желающий. Достаточно заполнить форму на сайте акции.