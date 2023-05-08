В Сочи стартовала международная выставка работ художников с нарушением слуха и зрения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи стартовали международный пленэр «R+Я» и международная выставка работ художников с нарушением слуха и зрения. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Мероприятия запланированы с 8 по 15 мая. Для участников подготовили выезды на зарисовки и этюды, творческие встречи и мастер-классы.

- В них примут участие профессиональные и самодеятельные глухие и слепоглухие художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства, студенты и начинающие живописцы со всего края, России, других стран, - отметила замглавы региона.

В финале состоится выставка работ и конкурс. На нем выберут победителей «Лучшего итогового этюда пленэра».

- Изобразительное искусство помогает людям с ограниченными возможностями здоровья самовыражаться и раскрывает их творческие способности, - отмечают организаторы проекта. - Такие фестивали поддерживают художников и выявляют новые таланты.