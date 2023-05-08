Глава Краснодара поздравил с Днем Победы ветерана Галину Вшивцеву Фото: пресс-служба городской администрации

Глава Краснодара поздравил с Днем Победы ветерана Галину Вшивцеву. Мэр Евгений Наумов и глава Карасунского округа Николай Хропов побывали в гостях у участницы Великой Отечественной войны в преддверии 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Галина Николаевна Вшивцева ушла добровольцем на фронт в 1942 году. Во время войны она служила телеграфистом 15-го отдельного женского батальона. На первый пост ветерана заступила в станице Пластуновской. В период, когда немецко-фашистские захватчики подошли к Краснодару, батальон Галины Вшивцевой перевели за станицу Саратовскую. По Михайловскому перевалу они пешком дошли до Туапсе, затем до Красной Поляны, а далее – в Абхазию.

В феврале 1943 года батальон дошел из Абхазии до Тихорецка. Галина Вшивцева встретила в Баутцене, после чего женщину демобилизовали и отправили на Родину.

Галина Николаевна награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом Отечественной войны II степени, медалью им. Жукова и большим количеством юбилейных наград.

— Я с радостью и гордостью поздравляю Галину Николаевну с приближающимся Днем Победы! И в очередной раз хочу сказать — солдаты и офицеры, труженики тыла и партизаны — все ковали Великую Победу, – отметил Евгений Наумов. – Их подвиг, героизм и готовность отдать жизнь за Родину — пример для нас.