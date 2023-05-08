Более 200 машин присоединились к акции «Бессмертный автополк» в Новороссийске

В Новороссийске прошла акция «Бессмертный автополк» Фото: пресс-служба администрации города-героя

В Новороссийске накануне Дня Победы прошла акция «Бессмертный полк». К ней присоединились 290 человек на 231 автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Участники автопробега стартовали от памятника «Передний край» в селе Мысхако на автомобилях, украшенных флагами, плакатами и портретами Героев. Автополк проехал до музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова».