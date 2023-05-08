На дорогах Краснодара работает водооткачивающая техника

На улицы Краснодара выехала водооткачивающая техника Фото: krd.ru

В Краснодаре до конца дня прогнозируют дожди. В связи с осадками на улицы города выехала водооткачивающая техника. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В течение дня на дорогах работает 16 единиц спецтехники. При необходимости количество увеличат до 22 единиц, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что спецтехнику направляют по заявкам, которые поступают от жителей. Машины также работают на участках, где часто возникают локальные подтопления.

За ситуацией в Краснодаре круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

При возникновении ЧС жителям и гостям города необходимо обращаться по телефонам 214-33-36 или 112.