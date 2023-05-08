Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 16:28

В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В муниципалитете усилили работу экстренных служб
Светлана ОВДЕЙ
В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды Фото из архива КП

В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды Фото из архива КП

В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.

- В связи с непрекращающимися дождями в Крымском районе введен режим повышенной готовности. Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства, - говорится в сообщении.

Специалисты ЕДДС муниципалитета круглосуточно следят за уровнем воды в водоемах. При возникновении ЧС жителям и гостям Крымского района необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами действует по всему Краснодарскому краю.