В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды Фото из архива КП

В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.

- В связи с непрекращающимися дождями в Крымском районе введен режим повышенной готовности. Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства, - говорится в сообщении.

Специалисты ЕДДС муниципалитета круглосуточно следят за уровнем воды в водоемах. При возникновении ЧС жителям и гостям Крымского района необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами действует по всему Краснодарскому краю.