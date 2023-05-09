Что произошло за ночь 9 мая в Краснодарском крае

Что произошло в Краснодарском крае.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«КП» - Кубань» продолжает следить за происходящим в Краснодарском крае. Рассказываем последние новости региона.
Неизвестный предмет упал во двор частного дома в Краснодарском крае. Специалисты ищут фрагменты предмета. В результате падения никто не пострадал.
На дорогах Краснодара работает водооткачивающая техника. Машины направляют по заявкам, которые поступают от жителей.
В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей. В муниципалитете усилили работу экстренных служб.
«Бессмертный автополк» проехал по Новороссийску в преддверии Дня Победы. Автомобилисты присоединились к акции в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.