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НовостиОбщество9 мая 2023 5:05

Что произошло за ночь 9 мая в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости региона
Евгения СОРОКА
Что произошло в Краснодарском крае.

Что произошло в Краснодарском крае.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» продолжает следить за происходящим в Краснодарском крае. Рассказываем последние новости региона.

Неизвестный предмет упал во двор частного дома в Краснодарском крае. Специалисты ищут фрагменты предмета. В результате падения никто не пострадал.

На дорогах Краснодара работает водооткачивающая техника. Машины направляют по заявкам, которые поступают от жителей.

В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей. В муниципалитете усилили работу экстренных служб.

«Бессмертный автополк» проехал по Новороссийску в преддверии Дня Победы. Автомобилисты присоединились к акции в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.