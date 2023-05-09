Погода в Краснодаре на 9 мая 2023: город продолжат заливать дожди

На улицу без зонта лучше не выходить. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

День Победы жители Краснодарского края встретят под зонтами. Дело в том, что в атмосфере над Кубанью продолжат господствовать холодные и влажные воздушные массы. Из-за этого небо, как и прежде, будет закрыто плотными облаками. По всей территории региона, в том числе в кубанской столице, пройдут дожди. А температура воздуха, по прогнозам, окажется на 4–5° ниже климатической нормы. В Краснодаре днем 9 мая воздух прогреется лишь до +12 градусов, а ночью опустится до +7-9 градусов.

- Ветер ожидается северо-восточный 5-10 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм ртутного столба, что выше нормы.

Прояснение ожидается лишь к среде, 10 мая.