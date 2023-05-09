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НовостиОбщество9 мая 2023 5:41

«Огни Памяти» зажгли в Хостинском районе Сочи

Акцию посвятили героизму советских моряков
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В мероприятии участвовали воспитанники военно-патриотических, военно-спортивных клубов, «Волонтеры Победы» и юнармейцы

В мероприятии участвовали воспитанники военно-патриотических, военно-спортивных клубов, «Волонтеры Победы» и юнармейцы

В Хостинском районе Сочи зажгли «Огни Памяти» в ночь на 9 мая. Акцию посвятили советским морякам, которые погибли во время Второй Мировой Войны.

- В мероприятии участвовали воспитанники военно-патриотических, военно-спортивных клубов, «Волонтеры Победы» и юнармейцы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, жители Сочи возложили Венок памяти на Черное море.