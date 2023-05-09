«Огни Памяти» зажгли в Хостинском районе Сочи

В мероприятии участвовали воспитанники военно-патриотических, военно-спортивных клубов, «Волонтеры Победы» и юнармейцы
В Хостинском районе Сочи зажгли «Огни Памяти» в ночь на 9 мая. Акцию посвятили советским морякам, которые погибли во время Второй Мировой Войны.
- В мероприятии участвовали воспитанники военно-патриотических, военно-спортивных клубов, «Волонтеры Победы» и юнармейцы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, жители Сочи возложили Венок памяти на Черное море.