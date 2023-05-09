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НовостиОбщество9 мая 2023 5:56

Погода в Сочи на 9 мая 2023: курорт остается во власти циклона

В Сочи 9 мая ожидается дождь и похолодание до +14 градусов
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
В Сочи весь день будет лить дождь.

В Сочи весь день будет лить дождь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские праздники по части погоды прошли просто великолепно - светило солнце, а температура воздуха поднималась до +26. Многие потянулись на природу, а кто-то и к морю. Но новая рабочая неделя принесла с собой смену погоды - пришли дожди, поднялся сильный ветер, а столбик термометра стремительно опускается. В Сочи 9 мая ожидается дождь. Днем температура воздуха поднимется лишь до +14 градусов, в ночные часы опустится до +9.

Дождливая погода прогнозируется и в горах. Там днем воздух прогреется до +12 градусов. А на вершине будет еще холоднее - около 3 градусов выше нуля.

При этом, по прогнозам, улучшения погоды не предвидится. Дожди будут идти всю неделю.