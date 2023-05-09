Мэр Сочи поздравил жителей и гостей курорта с Днем Победы

Сегодняшний праздничный День Победы в Сочи начали с «Бессмертного полка» с юными сочинцами и их родителями.

Сегодняшний праздничный День Победы в Сочи начали с «Бессмертного полка» с юными сочинцами и их родителями. С фотографиями своих ушедших героев в школы пришли учащиеся. Мэр Сочи Алексей Копайгородский присоединился к ним, чтобы пронести портрет своего прадеда Копайгородского Ивана Алексеевича.

- Великая Отечественная война принесла горечь потери в каждую семью нашей страны. И так важно, чтобы наши дети несли с трепетом эту память, росли на примерах героизма, мужества и патриотизма своих предков. Уважаемые сочинцы и гости курорта! От всего сердца поздравляю вас с этим Великим Днем Победы! Сегодня мы вспоминаем подвиг советского народа, сожалеем о безвозвратно ушедших десятках миллионах наших соотечественников, вставших на защиту своей Родины, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи также отметил, что советские герои навсегда в памяти и навсегда в бессмертном строю. Алексей Копайгородский пожелал счастья и здоровья всем ныне живущим ветеранам.