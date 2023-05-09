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НовостиОбщество9 мая 2023 6:35

Социально значимые проекты в потребсфере презентовали в Краснодаре

В деловой встрече участвовали представители органов местного самоуправления
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Кубань может участвовать в конкурсе отечественных брендов.

Кубань может участвовать в конкурсе отечественных брендов.

В Краснодаре прошла презентация социально значимых проектов в потребительской сфере и промышленности. В мероприятии участвовали представители органов местного самоуправления.

- Мы видим заинтересованность подобными проектами со стороны большого количества региональных предприятий в сфере торговли и промышленности, – сказал руководитель краевого департамента Роман Куринный.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Кубань может участвовать в конкурсе отечественных брендов. На данном мероприятии предприятия смогу подписать Национальный инклюзивный договор.