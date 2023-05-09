Социально значимые проекты в потребсфере презентовали в Краснодаре

Кубань может участвовать в конкурсе отечественных брендов.

В Краснодаре прошла презентация социально значимых проектов в потребительской сфере и промышленности. В мероприятии участвовали представители органов местного самоуправления.

- Мы видим заинтересованность подобными проектами со стороны большого количества региональных предприятий в сфере торговли и промышленности, – сказал руководитель краевого департамента Роман Куринный.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Кубань может участвовать в конкурсе отечественных брендов. На данном мероприятии предприятия смогу подписать Национальный инклюзивный договор.