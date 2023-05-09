Вениамин Кондартьев возложил цветы на Площади Героев в Новороссийске

Глава региона возложил цветы на Площади Героев в Новороссийске.

В день 78-ой годовщины Победы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев почтил минутой молчания память павших воинов в Великой Отечественной войне. Также глава региона возложил цветы на Площади Героев в Новороссийске.

- Мы никогда не забудем, какой дорогой ценой далась Великая Победа. Сколько тысяч судеб жителей края искалечила война. Вечная память и слава павшим на полях сражений Великой битвы! - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондартьев. Ранее сообщалось, что мэр Сочи поздравил жителей и гостей курорта с Днем Победы. Алексей Копайгородский пожелал счастья и здоровья всем ныне живущим ветеранам.