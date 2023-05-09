Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 8:39

Праздничные мероприятия в Краснодаре отменили из-за дождя

Это касается мероприятий под открытым небом
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На Главной городской площади отменена церемонию поднятия Знамени Победы

На Главной городской площади отменена церемонию поднятия Знамени Победы

На Краснодарский края обрушился сильный ливень. Погода внесла свои коррективы в расписание праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

- На Главной городской площади отменена церемония поднятия Знамени Победы, развертывание Знамени Героев и полотна «За наших», а также концерт творческих коллективов КМТО «Премьера», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», все праздничные мероприятиями под открытым небом отменили. Из-за дождя не будут запускать «Трамвай Победы» в 14 часов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Дождь не прекратится до 10 мая.