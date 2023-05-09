Праздничные мероприятия в Краснодаре отменили из-за дождя

На Главной городской площади отменена церемонию поднятия Знамени Победы

На Краснодарский края обрушился сильный ливень. Погода внесла свои коррективы в расписание праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

- На Главной городской площади отменена церемония поднятия Знамени Победы, развертывание Знамени Героев и полотна «За наших», а также концерт творческих коллективов КМТО «Премьера», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», все праздничные мероприятиями под открытым небом отменили. Из-за дождя не будут запускать «Трамвай Победы» в 14 часов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Дождь не прекратится до 10 мая.