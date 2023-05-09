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НовостиОбщество9 мая 2023 8:44

Мэр Сочи возложил цветы к Вечному огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне

В годы Великой Отечественной на фронт ушли около 18 тысяч сочинцев
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Память защитников страны, отдавших жизни за свободу и независимость Родины, почтили минутой молчания

Память защитников страны, отдавших жизни за свободу и независимость Родины, почтили минутой молчания

В День Победы мэр Сочи Алексей Копайгородский вместе с ветеранами, руководителями силовых структур и правоохранительных органов, военнослужащими, представителями городского и краевого депутатских корпусов, участниками военно-патриотических объединений, жителями и гостями курорта возложили цветы к Вечному Огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне.

Память защитников страны, отдавших жизни за свободу и независимость Родины, почтили минутой молчания. В годы Великой Отечественной на фронт ушли около 18 тысяч сочинцев. Каждый четвертый не вернулся с полей боя. Их имена золотыми буквами вписаны в историю страны.

Сегодня также возложили цветы на Аллее Маршалов. Теперь и в Сочи увековечены имена великих полководцев, под чьим руководством ковалась Победа.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", возложения цветов, памятные акции пройдут 9 мая по всему городу.

- Вечная слава героям, которых нет среди нас! Крепкого здоровья всем свидетелям страшных событий Великой Отечественной войны! - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.