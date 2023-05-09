Мэр Сочи поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Глава города навестил Героя России, Почетного гражданина Сочи, легенду Павла Павловича Сюткина

По традиции с Днем Великой Победы мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава города навестил Героя России, Почетного гражданина Сочи, легенду Павла Павловича Сюткина. Его знает весь город, край и многие в нашей стране.

- Рад был встретить нашего дорогого ветерана в добром здравии, с неизменной улыбкой. Доброволец, танкист, который и после войны не оставил службу в армии. Его сила духа и любовь к городу и стране стали для нас символом патриотизма и доблести, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Также мэр Сочи побывал в гостях у полковника внутренней службы в отставке, ветерана пожарной охраны Кубани Сущенко Ивана Степановича. В ряды Красной Армии он был призван семнадцатилетним парнем ровно 80 лет назад - 9 мая 1943 года и спустя два года праздновал Победу над фашизмом вместе со всей страной. Сегодня снова не сдерживает слез. И говорит, что высшее счастье для офицера – защищать свою Родину.

- Встречи с нашими героями – всегда восхищение и гордость. Наш низкий поклон всем участникам Великой Отечественной войны! - сказал Алексей Копайгородский.