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НовостиОбщество9 мая 2023 10:00

Мэр Сочи поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Глава города приехал в гости к Павлу Сюткину и Ивану Сущенко
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава города навестил Героя России, Почетного гражданина Сочи, легенду Павла Павловича Сюткина

Глава города навестил Героя России, Почетного гражданина Сочи, легенду Павла Павловича Сюткина

По традиции с Днем Великой Победы мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава города навестил Героя России, Почетного гражданина Сочи, легенду Павла Павловича Сюткина. Его знает весь город, край и многие в нашей стране.

- Рад был встретить нашего дорогого ветерана в добром здравии, с неизменной улыбкой. Доброволец, танкист, который и после войны не оставил службу в армии. Его сила духа и любовь к городу и стране стали для нас символом патриотизма и доблести, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Также мэр Сочи побывал в гостях у полковника внутренней службы в отставке, ветерана пожарной охраны Кубани Сущенко Ивана Степановича. В ряды Красной Армии он был призван семнадцатилетним парнем ровно 80 лет назад - 9 мая 1943 года и спустя два года праздновал Победу над фашизмом вместе со всей страной. Сегодня снова не сдерживает слез. И говорит, что высшее счастье для офицера – защищать свою Родину.

- Встречи с нашими героями – всегда восхищение и гордость. Наш низкий поклон всем участникам Великой Отечественной войны! - сказал Алексей Копайгородский.