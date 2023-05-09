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НовостиОбщество9 мая 2023 10:49

Мэр Краснодара поздравил жителей и ветеранов с Днем Победы

Марию Губину наградили знаком Почетного гражданина
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр Краснодара лично поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Губину.

Мэр Краснодара лично поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Губину.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил всех жителей и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Поздравительные слова глава города написал в своем Telegram-канале.

- Слова благодарности и признательности за подвиг, героизм и мужество — нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной! Они — настоящие герои, и сегодня мы с особенной остротой это понимаем и ценим. Без победы над нацистской нечистью у нас бы не было настоящего и будущего, - отметил Евгений Наумов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэр Краснодара лично поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Губину. Ее наградили знаком Почетного гражданина Краснодара.