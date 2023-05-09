Мэр Краснодара поздравил жителей и ветеранов с Днем Победы

Мэр Краснодара лично поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Губину.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил всех жителей и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Поздравительные слова глава города написал в своем Telegram-канале.

- Слова благодарности и признательности за подвиг, героизм и мужество — нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной! Они — настоящие герои, и сегодня мы с особенной остротой это понимаем и ценим. Без победы над нацистской нечистью у нас бы не было настоящего и будущего, - отметил Евгений Наумов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэр Краснодара лично поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Губину. Ее наградили знаком Почетного гражданина Краснодара.